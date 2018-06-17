WEC > 24 часа Ле-Мана

ВИДЕО - Пыль, дым и искры – жесткий вылет Хосе Гутьерреса на «24 часах Ле-Мана»

Пыль, дым и искры – жесткий вылет Гутьерреса на «24 часах Ле-Мана»
 77 просмотров | 00:51
Eurosport

24 мин. назад

Очередной сход, который лишил человека шансов на победу.
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