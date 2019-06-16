ВИДЕО - Драматичная авария Оруджева на трассе «24 часа Ле-Мана»
Показать большеПоказать меньше
WEC
Драматичная авария Оруджева на трассе «24 часа Ле-Мана»320 просмотров • 2 ч. назад
Триумф Алонсо, Накаджимы и Буэми в «24 часа Ле-Мана»928 просмотров • 3 ч. назад
Одна машина подрезала другую – и тут началось месиво1 602 просмотров • 20 ч. назад
Гонщик врезался в отбойник, пару раз развернул машину на 360 градусов и спокойно продолжил заезд2 009 просмотров • 19 ч. назад
Исторический финиш двух пилотов «Тойоты» на «24 часа Ле-Мана». Алонсо чуть не расплакался8 594 просмотров • 17/06/2018 в 16:36
Пыль, дым и искры – жесткий вылет Гутьерреса на «24 часах Ле-Мана»1 059 просмотров • 17/06/2018 в 15:45
Самая нелепая авария в истории «Ле-Мана»: гонщик врезался в отбойник во время прогревочного круга3 597 просмотров • 17/06/2018 в 15:07
Надаль открыл «24 часа Ле-Мана», взмахнув громандым французским флагом. А потом еще поулыбался1 542 просмотров • 17/06/2018 в 13:50
Лучшие моменты «6 часов Нюрбургринга»1 021 просмотров • 16/07/2017 в 20:40
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Триумф Алонсо, Накаджимы и Буэми в «24 часа Ле-Мана»
Одна машина подрезала другую – и тут началось месиво
Гонщик врезался в отбойник, пару раз развернул машину на 360 градусов и спокойно продолжил заезд
Мотогонщик потерял равновесие и на скорости улетел в отбойник – трассу он покинул на носилках
Иньеста идеальным ударом в ближний угол решил исход матча в пользу «Кобе»
Неймар покидает полицейский участок после допроса по делу об изнасиловании