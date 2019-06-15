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ВИДЕО - Гонщик врезался в отбойник, несколько разразвернул машину на 360 градусов и спокойно продолжил заезд

Гонщик врезался в отбойник, несколько разразвернул машину на 360 градусов и спокойно продолжил заезд
 3 просмотров | 02:09
Eurosport

9 мин. назад

Пришлось заехать в боксы, но это мелочь.
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WEC


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