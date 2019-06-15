WEC > 24 часа Ле-Мана

ВИДЕО - Одна машина подрезала другую – и тут началось месиво

Одна машина подрезала другую – и тут началось месиво
 172 просмотров | 01:26
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

После такой аварии сложно вернуться на трассу.
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WEC


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