Вейкбординг

ВИДЕО - Русский вейкбордист прокатился среди айсбергов и исполнил трюки на льдинах

Русский вейкбордист прокатился среди айсбергов и исполнил трюки на льдинах
 50 просмотров | 01:08
SNTV

3 ч. назадОбновлено 22 мин. назад

Никита Мартянов выбрал холодную, но крутую локацию.
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Вейкбординг


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