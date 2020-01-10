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ВИДЕО - Главная теннисистка Казахстана стремительно рвется в топ-30 – Кристина Плишкова не стала помехой

Главная теннисистка Казахстана стремительно рвется в топ-30 – Кристина Плишкова не стала помехой
 355 просмотров | 03:11
Eurosport

1 час назад

Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Шэньчжэне, где сразится с представительницей России Екатериной Александровой.
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