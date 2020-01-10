Александрова в суперагрессивном стиле забила Мугурусу и вышла в финал на втором турнире подряд

Александрова в суперагрессивном стиле забила Мугурусу и вышла в финал на турнире в Шэньчжэне (видео)
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Александрова в суперагрессивном стиле забила Мугурусу и вышла в финал на втором турнире подряд315 просмотров • 3 ч. назад
Квитова без шансов разнесла Самсонову – чешка не играла так круто с финала Australian Open-2019734 просмотров • Вчера в 11:17
Хуркач отбил мяч ракеткой себе в глаз и получил фонарь1 630 просмотров • 08/01/2020 в 09:06
Россиянка из Италии Самсонова красиво расшибла в Брисбене чемпионку US Open-2017 Стивенс2 307 просмотров • 07/01/2020 в 16:52
Шарапова была дивно хороша в первом сете, но не дожала соперницу и проиграла на решающем тай-брейке3 612 просмотров • 07/01/2020 в 14:59
Срочно вызывайте неотложку! Циципас так разъярился, что чуть не убил отца ракеткой9 999 просмотров • 07/01/2020 в 13:54
Искрометная игра Габашвили и Кравчука на ATP Cup, от которой норвежцы растаяли в двух сетах1 414 просмотров • 07/01/2020 в 11:48
Медведев горел с брейком во втором сете с Руудом, но растопил сурового норвежца и вырвал победу2 400 просмотров • 07/01/2020 в 09:16
Димитров выиграл сочнейший розыгрыш с порванной струной, а Болгария вынесла Британию на ATP Cup1 721 просмотров • 04/01/2020 в 09:17
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Самые яркие моменты первой гонки декады, в которой Ульсбю победила и соперниц, и туман
Квитова без шансов разнесла Самсонову – чешка не играла так круто с финала Australian Open-2019
Экипаж Каргинова объехал огромные камни и возглавил общий зачет «Дакара»
Хуркач отбил мяч ракеткой себе в глаз и получил фонарь
Россиянка из Италии Самсонова красиво расшибла в Брисбене чемпионку US Open-2017 Стивенс
Шарапова была дивно хороша в первом сете, но не дожала соперницу и проиграла на решающем тай-брейке