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Александрова в суперагрессивном стиле забила Мугурусу и вышла в финал на турнире в Шэньчжэне (видео)

Александрова в суперагрессивном стиле забила Мугурусу и вышла в финал на втором турнире подряд
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Eurosport

1 час назад

В решающем матче российская теннисистка встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
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