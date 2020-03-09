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ВИДЕО - Свитолина грохнула 21-летнюю чешку и завоевала первый титул с ноября 2018-го

Свитолина грохнула 21-летнюю чешку и завоевала первый титул с ноября 2018-го
  смотрят | 03:32
Eurosport

9 мин. назад

Элина снова побеждает.
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Теннис


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