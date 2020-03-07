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Обзор матча Дарья Касаткина – Камила Джорджи (видео)

Касаткина наладила подачу с игрой на задней линии и укокошила Джорджи в 1/4 турнира в Лионе
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Eurosport

32 мин. назад

Даша впервые в сезоне выиграла три матча подряд и за финал сразится с немкой Анна-Леной Фридзам.
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