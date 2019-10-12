Александрова была в одном очке от финала, но упустила 3 матчбола и проиграла Остапенко (видео)
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Александрова была в одном очке от финала, но упустила 3 матчбола и проиграла Остапенко180 просмотров • 2 ч. назад
Хайлайты исторической победы Гауфф. Она стала самой молодой финалисткой турнира WTA с 2004 года308 просмотров • 2 ч. назад
Зверев не оставил ни шанса Берреттини и влетел в финал к Медведеву1 612 просмотров • 8 ч. назад
Глядя на эту равную и эпичную рубку, сложно поверить, что Медведев ведет 5-0 в личке с Циципасом3 362 просмотров • 10 ч. назад
Медведев выгрыз тяжелейший первый сет у Циципаса3 063 просмотров • 13 ч. назад
Восхитительный обводящий Зверева, которым он поставил Федерера в безвыходное положение5 029 просмотров • 11/10/2019 в 15:17
Джокович испугался встречи с Медведевым в полуфинале и технично уступил Циципасу5 640 просмотров • 11/10/2019 в 11:39
Медведев выиграл 12-й четвертьфинал в сезоне – Фоньини изначально понимал, что ему ничего не светит2 786 просмотров • 11/10/2019 в 10:42
Гоффен расстрелял все ауты на пяти сетболах и бесславно проиграл Федереру2 995 просмотров • 10/10/2019 в 15:39
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Хайлайты исторической победы Гауфф. Она стала самой молодой финалисткой турнира WTA с 2004 года
Зверев не оставил ни шанса Берреттини и влетел в финал к Медведеву
Глядя на эту равную и эпичную рубку, сложно поверить, что Медведев ведет 5-0 в личке с Циципасом
Медведев выгрыз тяжелейший первый сет у Циципаса
Мировой рекорд Кипчоге, который первым в истории пробежал марафон, уложившись в 2 часа
Восхитительный обводящий Зверева, которым он поставил Федерера в безвыходное положение