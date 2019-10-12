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Александрова была в одном очке от финала, но упустила 3 матчбола и проиграла Остапенко (видео)

Александрова была в одном очке от финала, но упустила 3 матчбола и проиграла Остапенко
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Eurosport

1 час назад

Очень обидное поражение первой ракетки России.
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Теннис


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