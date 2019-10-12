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ВИДЕО - Хайлайты исторической победы Гауфф. Она стала самой молодой финалисткой турнира WTA с 2004 года

Хайлайты исторической победы Гауфф. Она стала самой молодой финалисткой турнира WTA с 2004 года
 297 просмотров | 02:22
Eurosport

1 час назад

Кори всего 15, но она уже очень хороша.
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Теннис


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