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ВИДЕО - Остапенко вложила столько энергии в подачу, что вместе с мячом улетела и ракетка

Остапенко вложила столько энергии в подачу, что вместе с мячом улетела и ракетка
 375 просмотров | 00:26
Eurosport

1 час назад

Мощь.
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Теннис


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