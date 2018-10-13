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ВИДЕО - Екатерина Александрова выходит в финал турнира в Линце

Екатерина Александрова выходит в финал турнира в Линце
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Eurosport

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

Российская теннисистка победила Андреа Петкович в полуфинале.
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