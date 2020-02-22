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Финал турнира в Дубае: Рыбакина – Халеп (видео)

Рыбакина проиграла четвертый финал из пяти и отдала Халеп титул в Дубае
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Eurosport

1 час назад

В этом сезоне Елена выиграла лишь один финал.
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Теннис


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