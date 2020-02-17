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Обзор матча Ким Клийстерс – Гарбинье Мугуруса (видео)

Клийстерс вернулась на корт спустя 8 лет после завершения карьеры и солидно погоняла Мугурусу
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Eurosport

37 мин. назад

36-летняя бельгийка не растеряла навыки и показала, что не просто так четырежды выигрывала турниры «Большого шлема».
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Теннис


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