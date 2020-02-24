Рыбакина через сутки после финала в Дубае разбила Кирстю и первой выиграла 20 матчей в сезоне

Обзор матча Елена Рыбакина – Сорана Кирстя (видео)
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Highlights US Open
3 ч. назадОбновлено 47 мин. назад
Highlights US Open
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