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Светлана Кузнецова – Арина Соболенко: полуфинал турнира в Дохе (видео)

Кузнецова и Соболенко схлестнулись за финал в Дохе – все решилось в двух сетах
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Eurosport

1 час назад

В финале белорусская теннисистка сыграет с Петрой Квитовой.
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Теннис


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