ВИДЕО - Победный финал Серены в Окленде – это ее первый титул за 3 года
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Победный финал Серены в Окленде – это ее первый титул за 3 года11 просмотров • 2 ч. назад
Невероятная Плишкова отыграла матчбол и вырвала победу над Осакой1 019 просмотров • 21 ч. назад
Александрова растерзала соперницу в финале Шэньчжэня и с трудом подняла тяжеленный кубок1 863 просмотров • Вчера в 09:17
Зигемунд грозилась отжать у Уильямс сет, но американка врубила форсаж и легко вышла в полуфинал701 просмотров • 10/01/2020 в 11:35
Главная теннисистка Казахстана стремительно рвется в топ-30 – Кристина Плишкова не стала помехой1 759 просмотров • 10/01/2020 в 10:51
Александрова в суперагрессивном стиле забила Мугурусу и вышла в финал на втором турнире подряд1 207 просмотров • 10/01/2020 в 09:07
Квитова без шансов разнесла Самсонову – чешка не играла так круто с финала Australian Open-2019814 просмотров • 09/01/2020 в 11:17
Хуркач отбил мяч ракеткой себе в глаз и получил фонарь1 667 просмотров • 08/01/2020 в 09:06
Россиянка из Италии Самсонова красиво расшибла в Брисбене чемпионку US Open-2017 Стивенс2 347 просмотров • 07/01/2020 в 16:52
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Жаркий финиш мужской эстафеты, где Кристиансен идеально заменил Бё и перемолол француза
Хайлайты эстафеты Оберхофа: Белоруссия билась с Норвегией за победу, а Россия едва не вошла в призы
Надыршина не поддержала победный настрой Соболева и без борьбы уступила в финале параллельного ГС
Безжалостная битва в финале гигантского слалома – Соболев победил австрийца и взял этап КМ в Скуоле
Виндиш вылетел с трассы прямиком в щит, но чудом ничего не сломал и продолжил гонку
Величественный победный полет женской сборной Норвегии в Оберхофе