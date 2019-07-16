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ВИДЕО - «Всего 70 млн фунтов – и все кресла на трибунах были заменены». Что надо знать о Корте №1

«Всего 70 млн фунтов – и все кресла на трибунах были заменены». Что надо знать о Корте №1
 3 просмотров | 01:29
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 20 мин. назад

Вторая по значимости арена Уимблдона очень хороша.
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Теннис


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