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ВИДЕО - «Это фото с великим Роналдо. Я им всегда восхищалась, он дарит вдохновение». Инстаграм Халеп

«Это фото с великим Роналдо. Я им всегда восхищалась, он дарит вдохновение». Инстаграм Халеп
  смотрят | 01:05
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 29 мин. назад

Самое интересное из соцсети румынской чемпионки.
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