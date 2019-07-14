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ВИДЕО - Маю, Роже-Васслан и пара дерзких колумбийцев выдали великий парный финал с сенсационным итогом

Маю, Роже-Васслан и пара дерзких колумбийцев выдали великий парный финал с сенсационным итогом
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Eurosport

29 мин. назадОбновлено 28 мин. назад

Первый триумф Роберта Фары и Хуана Себастьяна Кабаля.
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