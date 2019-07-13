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Обзор финала женского Уимблдона Серена Уильямс – Симона Халеп (видео)

Видео для тех, кто не понимает, как Серена могла проиграть 2:6, 2:6
1 329 просмотров | 03:22
Eurosport

1 час назадОбновлено 49 мин. назад

Первая победа румынской теннисистки на Уимблдоне.
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