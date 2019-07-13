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ВИДЕО - «Их победа вошла в историю: россиянки не отдали ни гейма». Успех Макаровой и Весниной на Уиме-2017

«Их победа вошла в историю: россиянки не отдали ни гейма». Успех Макаровой и Весниной на Уиме-2017
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Eurosport

37 мин. назад

Сильнейший дуэт российского тенниса задал на том турнире жару.
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Теннис


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