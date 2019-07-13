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ВИДЕО - «На мне футболка Хаджи. Он играл в финале, и я хотела его поддержать». Что там в инстаграме Халеп

«На мне футболка Хаджи. Он играл в финале, и я хотела его поддержать». Что там в инстаграме Халеп
  смотрят | 01:12
Eurosport

8 мин. назадОбновлено 6 мин. назад

У Симоны в соцсетях много чего интересного.
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Теннис


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