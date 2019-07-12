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ВИДЕО - «Румын плюнул в сторону фанатов и выругался». Скандал с участием Виктора Ханеску

«Румын плюнул в сторону фанатов и выругался». Уимблдонский скандал с участием Ханеску
 89 просмотров | 01:26
Eurosport

1 час назадОбновлено 31 мин. назад

В сравнении с Виктором, Ник Кирьос – пай-мальчик.
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