ВИДЕО - «Я когда-нибудь выиграю Уимблдон? Конечно, в ближайшие 3 года». Шар отвечает на вопросы за Медведева
Показать большеПоказать меньше
Теннис
«Я когда-нибудь выиграю Уимблдон? Конечно, в ближайшие 3 года». Шар отвечает на вопросы за Медведева1 смотрят • 1 час назад
Траву для главных кортов Уимблдона выращивают в Йоркшире. За ней приглядывает ястреб Руфус1 271 просмотров • 17 ч. назад
Где правозащитники? Они допустили жесточайшую расправу Серены над Стрыцовой4 751 просмотров • 18 ч. назад
Укороченные Халеп, прерванная свеча и ауты – Свитолина выложилась на 100, но этого не хватило3 432 просмотров • 19 ч. назад
Хочешь стать спортивным журналистом? Узнай, как работает пресса на Уимблдоне589 просмотров • 19 ч. назад
Звонарева была в финале Уимблдона трижды и выиграла только один раз – в миксте1 224 просмотров • 21 ч. назад
«Больше резаных ударов». Азаренко советует, как играть на траве591 просмотров • Вчера в 11:23
Надаль прикончил Куэрри, как будто грунтовый сезон не заканчивался2 925 просмотров • 10/07/2019 в 21:52
Федерер заставил болельщиков поволноваться в первом сете, но в итоге закрыл Нисикори убойным эйсом3 273 просмотров • 10/07/2019 в 21:19
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Главные перипетии шестого этапа: Чикконе захватил желтую майку
Траву для главных кортов Уимблдона выращивают в Йоркшире. За ней приглядывает ястреб Руфус
Где правозащитники? Они допустили жесточайшую расправу Серены над Стрыцовой
Укороченные Халеп, прерванная свеча и ауты – Свитолина выложилась на 100, но этого не хватило
Хочешь стать спортивным журналистом? Узнай, как работает пресса на Уимблдоне
Звонарева была в финале Уимблдона трижды и выиграла только один раз – в миксте