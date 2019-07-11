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ВИДЕО - Укороченные Халеп, прерванная свеча и ауты – Свитолина выложилась на 100, но этого не хватило

Укороченные Халеп, прерванная свеча и ауты – Свитолина выложилась на 100, но этого не хватило
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Eurosport

35 мин. назад

Элина не смогла подкрепить первый полуфинал мэйджора первым финалом – 1:6, 3:6.
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Теннис


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