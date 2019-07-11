ВИДЕО - Укороченные Халеп, прерванная свеча и ауты – Свитолина выложилась на 100, но этого не хватило
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Теннис
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