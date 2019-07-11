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ВИДЕО - Траву для главных кортов Уимблдона выращивают в Йоркшире. За ней приглядывает ястреб Руфус

Траву для главных кортов Уимблдона выращивают в Йоркшире. За ней приглядывает ястреб Руфус
 2 просмотров | 01:33
Eurosport

15 мин. назадОбновлено 14 мин. назад

Он отгоняет голубей.
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