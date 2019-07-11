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ВИДЕО - Звонарева была в финале Уимблдона трижды и выиграла только один раз – в миксте

Звонарева была в финале Уимблдона трижды и выиграла только один раз – в миксте
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Eurosport

8 ч. назадОбновлено 7 ч. назад

Вера взяла титул с Энди Рамом из Израиля.
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