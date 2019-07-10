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ВИДЕО - Федерер заставил болельщиков поволноваться в первом сете, но в итоге закрыл Нисикори убойным эйсом

Федерер заставил болельщиков поволноваться в первом сете, но в итоге закрыл Нисикори убойным эйсом
 590 просмотров | 04:36
Eurosport

1 час назад

Роджер затратил четыре сета. Впереди – Рафаэль Надаль.
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Теннис


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