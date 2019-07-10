Теннис > Уимблдон

ВИДЕО - Уильямс и Маррей смяли очередных соперников. С ракетными ударами Серены не справлялся даже Мартен

Уильямс и Маррей смяли очередных соперников. С ракетными ударами Серены не справлялся даже Мартен
 150 просмотров | 03:05
Eurosport

1 час назад

Этот американо-британский дуэт далеко пойдет.
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео