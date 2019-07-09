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ВИДЕО - Свитолина установила рекорд на мэйджорах – первое появление украинки в полуфинале «Шлема»

Свитолина установила рекорд на мэйджорах – первое появление украинки в полуфинале «Шлема»
 937 просмотров | 03:08
Eurosport

1 час назадОбновлено 59 мин. назад

Элина достигла наивысшей для себя планки.
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