ВИДЕО - Свитолина установила рекорд на мэйджорах – первое появление украинки в полуфинале «Шлема»
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Теннис
Свитолина установила рекорд на мэйджорах – первое появление украинки в полуфинале «Шлема»937 просмотров • 1 час назад
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