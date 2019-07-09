Теннис > Уимблдон

ВИДЕО - Чжэн испепеляла Халеп в первом сете, но в итоге сгорела сама

Чжэн испепеляла Халеп в первом сете, но в итоге сгорела сама
 398 просмотров | 03:16
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Симона вылетела в четвертьфинале «Ролан Гаррос», а на Уимблдоне уже в 1/2.
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео