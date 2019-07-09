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ВИДЕО - «Все, кто не любит траву, хорошо на ней играют». Теннисисты разоблачают хейтеров старейшего покрытия

«Все, кто не любит траву, хорошо на ней играют». Теннисисты разоблачают хейтеров старейшего покрытия
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Чаще всего обвинения летят в адрес испанок и испанцев.
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Теннис


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