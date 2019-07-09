ВИДЕО - Хайлайт лучшего матча 1/8 финала: Пелья горел 0-2 Раоничу, а потом забыл, что он грунтовик

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Аргентинец в 29 лет впервые вышел в четвертьфинал «Шлема» и сделал это на неудобной траве, отыгравшись с 0-2 по сетам и 3:5 в четвертой партии.