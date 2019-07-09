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ВИДЕО - «Болельщиков обслуживают больше 3 тысяч сотрудников общепита». Сочные цифры Уимблдона

«Болельщиков обслуживают больше 3 тысяч сотрудников общепита». Сочные цифры Уимблдона
 71 просмотров | 01:21
Eurosport

1 час назад

В Лондоне проходят по-настоящему грандиозные соревнования.
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Теннис


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