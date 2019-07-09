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ВИДЕО - Конта и Квитова показали идеальный травяной теннис, но остаться могла только одна

Конта и Квитова показали идеальный травяной теннис, но остаться могла только одна
 461 просмотров | 02:53
Eurosport

3 ч. назад

Йоханна приблизилась ко второму полуфиналу в Лондоне.
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Теннис


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