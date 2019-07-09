ВИДЕО - Умбер исполнил топовые удары по линии и обводящий против Джоковича. В остальном – в одну калитку
Показать большеПоказать меньше
Теннис
В красивом чешском дерби сошлись Плишкова и дебютантка Уимблдона. Победила Каролина, но не та51 просмотров • 1 час назад
Умбер исполнил топовые удары по линии и обводящий против Джоковича. В остальном – в одну калитку179 просмотров • 1 час назад
Трава положительно влияет на организм Федерера – будто помолодевший, он отдал Берреттини 5 геймов2 803 просмотров • 10 ч. назад
Влияние очков двухлетней давности и заслуги на травяных турнирах. Особенности посева на Уимблдоне460 просмотров • 11 ч. назад
Соуза интересно атаковал и саркастически улыбался, понимая – такого Рафу не переиграть1 487 просмотров • 12 ч. назад
Плитка шоколада за 4 фунта и фирменные шляпы. Что можно купить в магазине Уимблдона388 просмотров • 12 ч. назад
Бессердечная Халеп за час с копейками уничтожила сказку маленькой Гауфф2 415 просмотров • 13 ч. назад
«Это фото с великим Роналдо. Я им всегда восхищалась, он дарит вдохновение». Инстаграм Халеп1 215 просмотров • 13 ч. назад
Серена провела невероятный матч против Суарес: летала по корту и жалила больнее пчелы1 336 просмотров • 14 ч. назад
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
В красивом чешском дерби сошлись Плишкова и дебютантка Уимблдона. Победила Каролина, но не та
Трава положительно влияет на организм Федерера – будто помолодевший, он отдал Берреттини 5 геймов
Влияние очков двухлетней давности и заслуги на травяных турнирах. Особенности посева на Уимблдоне
Соуза интересно атаковал и саркастически улыбался, понимая – такого Рафу не переиграть
Плитка шоколада за 4 фунта и фирменные шляпы. Что можно купить в магазине Уимблдона
Бессердечная Халеп за час с копейками уничтожила сказку маленькой Гауфф