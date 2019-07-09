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ВИДЕО - Умбер исполнил топовые удары по линии и обводящий против Джоковича. В остальном – в одну калитку

Умбер исполнил топовые удары по линии и обводящий против Джоковича. В остальном – в одну калитку
 179 просмотров | 02:53
Eurosport

47 мин. назад

Новаку хватило трех сетов, чтобы пройти в четвертьфинал.
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Теннис


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