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ВИДЕО - Влияние очков двухлетней давности и заслуги на травяных турнирах. Особенности посева на Уимблдоне

Влияние очков двухлетней давности и заслуги на травяных турнирах. Особенности посева на Уимблдоне
 7 просмотров | 01:26
Eurosport

13 мин. назад

Вот почему Надаль играет под третьим номером, а Федерер под вторым.
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Теннис


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