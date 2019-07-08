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ВИДЕО - Бессердечная Халеп за час с копейками уничтожила сказку маленькой Гауфф

Бессердечная Халеп за час с копейками уничтожила сказку маленькой Гауфф
 941 просмотров | 02:28
Eurosport

1 час назад

Румынка не почувствовала 15-летнюю соперницу.
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Теннис


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