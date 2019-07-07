ВИДЕО - «Это фото с великим Роналдо. Я им всегда восхищалась, он дарит вдохновение». Инстаграм Халеп
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Теннис
«Это фото с великим Роналдо. Я им всегда восхищалась, он дарит вдохновение». Инстаграм Халеп1 смотрят • 1 час назад
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