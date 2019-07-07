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ВИДЕО - «Это фото с великим Роналдо. Я им всегда восхищалась, он дарит вдохновение». Инстаграм Халеп

«Это фото с великим Роналдо. Я им всегда восхищалась, он дарит вдохновение». Инстаграм Халеп
 1 смотрят | 01:05
Eurosport

1 час назадОбновлено 7 мин. назад

Самое интересное из соцсети румынской чемпионки.
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