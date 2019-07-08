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ВИДЕО - Серена провела невероятный матч против Суарес: летала по корту и жалила больнее пчелы

Серена провела невероятный матч против Суарес: летала по корту и жалила больнее пчелы
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Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Американка пробилась в четвертьфинал Уимблдона и, судя по всему, готова идти до конца.
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