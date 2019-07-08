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ВИДЕО - «Испанцу после борьбы в Париже не хватает времени на восстановление». Надаль на Уимблдоне

«Испанцу после борьбы в Париже не хватает времени на восстановление». Надаль на Уимблдоне
1 160 просмотров | 01:19
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

И все же иногда Рафа берет титулы на траве.
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