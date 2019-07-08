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ВИДЕО - Ястремская была шикарна во втором сете, в остальных – не очень

Ястремская была шикарна во втором сете, в остальных – не очень
 179 просмотров | 02:55
Eurosport

39 мин. назадОбновлено 35 мин. назад

Даяна проиграла Чжэн Шуай и осталась без четвертьфинала.
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