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ВИДЕО - Барти взяла первый сет, а дальше лишь провожала взглядом мячи после ударов Риске

Барти взяла первый сет, а дальше лишь провожала взглядом мячи после ударов Риске
 305 просмотров | 03:19
Eurosport

1 час назад

Первая ракетка мира отправилась домой.
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Теннис


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