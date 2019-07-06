Серена упала у сетки и рассмешила всех попытками подняться

ВИДЕО - Серена Уильямс смешно упала у сетки
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Серена упала у сетки и рассмешила всех попытками подняться940 просмотров • 1 час назад
Тсонга не помогли даже фирменные удары со спины – так силен Надаль2 482 просмотров • 6 ч. назад
«Чертовы англичане. Вот бы тут бомба взорвалась». Фоньини взбесился из-за игры на корте №141 572 просмотров • 7 ч. назад
О финале Уимблдона-80 сняли фильм, но он не окупился в прокате. Факты о Джоне Макинрое1 106 просмотров • 8 ч. назад
Единственным выступившим на турнире монархом был Георг VI. Уимблдон и королевская семья889 просмотров • 8 ч. назад
«С недавних пор принято запивать лакомство шампанским». Клубника – символ Уимблдона741 просмотров • 10 ч. назад
«Самое главное – подброс и контакт с мячом в верхней части». Хачанов учит подавать на траве503 просмотров • 12 ч. назад
Медведев разозлился на вышечника за поражение от Гоффена, не пожал ему руку и ударил ракеткой газон2 783 просмотров • 14 ч. назад
Новый рекорд от 15-летней Гауфф: отыграла 2 матчбола и стала самой молодой за 28 лет в 1/8 Уимблдона2 653 просмотров • 14 ч. назад
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Тсонга не помогли даже фирменные удары со спины – так силен Надаль
«Чертовы англичане. Вот бы тут бомба взорвалась». Фоньини взбесился из-за игры на корте №14
О финале Уимблдона-80 сняли фильм, но он не окупился в прокате. Факты о Джоне Макинрое
Единственным выступившим на турнире монархом был Георг VI. Уимблдон и королевская семья
Тёниссен выиграл первый этап «Тур де Франс»
«С недавних пор принято запивать лакомство шампанским». Клубника – символ Уимблдона