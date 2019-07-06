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ВИДЕО - Серена Уильямс смешно упала у сетки

Серена упала у сетки и рассмешила всех попытками подняться
 940 просмотров | 00:37
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 52 мин. назад

Самое веселое падение в карьере американки.
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Теннис


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