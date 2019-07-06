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ВИДЕО - Тсонга не помогли даже фирменные удары со спины – так силен Надаль

Тсонга не помогли даже фирменные удары со спины – так силен Надаль
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Eurosport

1 час назадОбновлено 42 мин. назад

Испанец легко взял матч в трех сетах.
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Теннис


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