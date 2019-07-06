ВИДЕО - «Самое главное – подброс и контакт с мячом в верхней части». Хачанов учит подавать на траве
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Теннис
«С недавних пор принято запивать лакомство шампанским». Клубника – символ Уимблдона1 смотрят • 1 час назад
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Азаренко отлично стартовала против Халеп, повела с брейком 3:1, а потом произошел коллапс