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ВИДЕО - Новый рекорд от 15-летней Гауфф: отыграла 2 матчбола и стала самой молодой за 28 лет в 1/8 Уимблдона

Новый рекорд от 15-летней Гауфф: отыграла 2 матчбола и стала самой молодой за 28 лет в 1/8 Уимблдона
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Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Следующая жертва – Симона Халеп.
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