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ВИДЕО - Джокович разбил Хуркача на втором «Шлеме» подряд, но на этот раз поляк выкрал партию

Джокович разбил Хуркача на втором «Шлеме» подряд, но на этот раз поляк выкрал партию
 356 просмотров | 03:30
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Новак отдал сет на тай-брейке, сам от себя такого не ожидая.
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Теннис


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